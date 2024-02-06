Власники Vision Pro, які забули пароль від пристрою, мають лише один вихід – звернутися в Apple Store. Про це повідомили Bloomberg.

Підтримка Apple також спантеличена такою ситуацією, оскільки вони були не готові до напливу незадоволених власників гарнітури, які не можуть повернути доступ до пристрою самостійно.

Для того, аби відновити доступ до пристрою, спеціалісти використовують спеціальний кабель для розробників, який дає змогу під’єднати Vision Pro до Mac. Він коштує $300 і не продається. Вже після цього вони повністю скидають налаштування гарнітури.

Таке рішення є проблемним не лише через те, що користувачі не можуть відновити доступ самостійно, оскільки кабель недоступний для звичайних користувачів, а ще й тому, що всі їх дані будуть втрачені.

Поки що альтернативних способів відновити пароль немає. Apple жодним чином не прокоментувала ситуацію.