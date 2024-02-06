Nintendo покращила прогноз продажів консолі Switch у 2024 фінансовому році, який закінчиться в березні. За інформацією Reuters, до таких дій компанія вдалася на фоні зростання очікувань щодо випуску нового апаратного забезпечення.

За новими прогнозами Nintendo, цього року вона реалізує 15,5 млн одиниць консолі. Хоча ще в листопаді вона розраховувала, що їй вдасться продати 15 млн одиниць.

Оскільки Switch наближається до свого восьмого року на ринку, зростають очікування, що Nintendo випустить нове обладнання цього року.

«Ми хочемо зберегти динаміку розвитку бізнесу Switch», – заявив президент і генеральний директор Nintendo Шунтаро Фурукава на брифінгу.

За підсумками дев’яти місяців фінансового року компанія продала 13,74 млн консолей Switch. Це на 8% менше порівняно з аналогічним періодом минулого фінансового року. Чистий прибуток Nintendo із квітня по грудень 2023 досяг рекордного рівня та склав 408 млрд ієн ($2,74 млрд).

Нещодавно Omdia Хіроші Хаясе заявив, Nintendo Switch 2 з 8-дюймовим LCD екраном вийде цього року.