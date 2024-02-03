У Google Maps використовуватиме штучний інтелект, обіцяючи користувачам знаходити класні місця завдяки використанню великих мовних моделей. Про це пише The Verge.

Функція відповідатиме на запити, які стосуються рекомендацій ресторанів чи магазинів. У такому разі ШІ аналізуватиме інформацію про понад 250 млн місць та ідей, щоб запропонувати найкращі варіанти.

За інформацією Google, спершу функція буде доступна лише в США. А от коли її отримають користувачі в інших країнах, поки невідомо. На першому етапі доступ до функції матимуть учасники спільноти Local Guides. Але пізніше скористатися новими можливостями зможуть й інші користувачі.

Local Guides існує щонайменше з 2019 року та описується як глобальна спільнота дослідників, які пишуть відгуки, діляться фотографіями, відповідають на запитання, додають або редагують місця та перевіряють факт в Google Maps.

За інформацією Engadget, інструмент дозволятиме користувачам спілкуватися з додатком природною мовою.

До слова, нещодавно у Google Maps нарешті додали функцію навігації в тунелях за допомогою Bluetooth-маяків. Технологію раніше запровадив картографічний сервіс Waze, який належить Google. Вперше Waze почав її використовувати у 2016 році.