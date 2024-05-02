Google звільнив щонайменше 200 співробітників зі своїх основних команд у межах реорганізації, яка передбачає перенесення деяких посад до Індії та Мексики, повідомляє CNBC.

Згідно з інформацією на сайті Google, основний (Core) підрозділ відповідає за створення технічного фундаменту флагманських продуктів компанії та захист безпеки користувачів в Інтернеті.

До основних команд входять ключові технічні підрозділи з інформаційних технологій, технічної інфраструктури, фундаменту безпеки, платформи для додатків та різні інженерні ролі.

Також до основного підрозділу відносилася команда розробників Python, про звільнення якої стало відомо нещодавно.

Щонайменше 50 з ліквідованих посад були в офісах компанії в штаті Каліфорнія. Згідно з внутрішніми документами, Google візьме на відповідні посади співробітників у Мексиці та Індії.

Фінансова директорка Google Рут Порат повідомляла, що фінансовий відділ компанії зазнає реструктуризації, що спричинить скорочення і перенесення посад до Бенгалуру і Мехіко.

Керівник пошукового підрозділу компанії Прабхакар Рагхаван казав співробітникам на загальних зборах у березні, що Google планує створити команди ближче до користувачів на ключових ринках, включаючи Індію і Бразилію, де робоча сила дешевша, ніж у США.

Масові звільнення відбуваються в той час, коли компанія демонструє найшвидші темпи зростання з початку 2022 року, а також покращує показники прибутку.

Минулого тижня Alphabet повідомила про 15% зріст доходів у першому кварталі порівняно з попереднім роком, а також оголосила про перші в історії дивіденди та викуп власних акцій на суму $70 мільярдів.