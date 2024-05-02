Alphabet у 2022 році заплатила Apple $20 мільярдів за те, що Google був основним пошуковиком у браузері Safari. Про це повідомляє Bloomberg.

Це стало відомо з нових судових документів, розкритих у межах антимонопольного позову Міністерства юстиції проти Google. Ця угода є одним із ключових моментів у розслідуванні щодо нелегальної монополізації ринку цифрової реклами.

Раніше обидві компанії намагалися приховувати ціну угоди. Восени представники Apple розповідали, що отримали “мільярди”, але не називали точні цифри. Водночас один зі свідків Google також випадково розкрив, що компанія платила 36% від усього доходу від реклами у пошуку.

Угода з Apple щодо пошуковика за замовчуванням є однією з найважливіших для Google і розпочалася ще у 2002 році. Тоді Apple робила це цілком безплатно, проте згодом обидві компанії вирішили розділяти дохід.

Станом на травень 2021 року, компанія платила $1 мільярд на місяць за те, щоб пошуковик і надалі йшов за замовчуванням.

Водночас зі судових документів також стало відомо, що Microsoft неодноразово намагалася переконати Apple використовувати Bing за замовчуванням у Safari та навіть пропонувала компанії 90% доходу від реклами.

Минулого року головний виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла у суді також розповів, що компанія готова були піти на поступки, зокрема приховувати бренд Bing, і все для того, щоб Apple зробила її пошуковик стандартним у Safari.