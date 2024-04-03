Якщо ви уважно слідкуєте за автомобільними новинами, то знаєте про нове покоління Hyundai Santa Fe майже все. Залишалося лише кілька питань, але головних: що з обіцяного реально приїде в Україну та за які гроші? Зараз розповімо!

Новий дизайн, новий рівень потужності

Отже, коротко про новий Hyundai Santa Fe: кросовер повністю оновився, він отримав оригінальний дизайнерський стиль з численними прямим лініями та кутами, а також Н-подібні фари й ліхтарі. Крім того, автомобіль Hyundai Santa Fe суттєво додав у розмірах – тепер його довжина сягає 4,83 метра, а колісна база розтягнулася на 2,82 метра. Також вже зустрічалась інформація про двигуни: всі бензинові; але різної конструкції та потужності – від 194 к.с. мінімум й далі аж до 281 к.с. максимум. Проте чи отримає все це Україна?

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Відповідно до оголошеного прайсу, від початку продажів у нас буде запропоновано бензиновий атмосферний двигун 2.5 GDI потужністю 194 к.с., який завжди працюватиме у парі з класичним 8-ступеневим «автоматом». А ось тип приводу можна обирати – передній 2WD або повний 4WD.

Бажаєте отримати більше? Тоді новий Hyundai Santa Fe має альтернативу з позначенням 2.4 Turbo GDI потужністю 281 к.с. – чимало! Проте зауважте, що турбодвигун пропонується вже з 8-ступеневою трансмісією DCT (це «робот» з парою зчеплень) та завжди повним приводом 4WD.

Наразі це всі варіанти двигунів/трансмісій, які заявлені згідно з оприлюдненим прайсом. Але на українському офіційному сайті Hyundai також можна знайти опис гібридної 180-сильної версії Hyundai Santa Fe 1.6T HEV: такий варіант автомобіля наразі розглядається й планується на майбутнє, але поки без конкретних термінів.

Три комплектації, два типи салону

Крім вибору двигунів/трансмісій, новий Hyundai Santa Fe також дає можливість обрати комплектацію – одну з трьох доступних.

Все починається з комплектації Dynamic: пакет систем безпеки та асистентів допомоги водію Smart Sense, тризонний «клімат», адаптивний круїз-контроль, безключовий доступ та кнопка запуску двигуна, камера заднього огляду, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, електропривод кришки багажника, мультимедійна система з сенсорним 12,3-дюймовим дисплеєм, підтримка Apple CarPlay та Android Auto, LED-фари, легкосплавні 18-дюймові диски тощо.

Наступним кроком виступає комплектація Elegance, де додано: шкіряне оздоблення сидінь та передньої панелі, електропривод регулювань сидіння водія, бездротова зарядка, контурне підсвічування салону, цифрова 12,3-дюймова панель приладів, сонцезахисні шторки на задніх дверцятах, легкосплавні 20-дюймові колісні диски тощо.

Максимальним варіантом є комплектація Top, яка додатково пропонує: систему відео-моніторингу сліпих зон, розпізнавання відбитку пальця для запуску двигуна та мультимедійної системи, круговий огляд, проєкцію на лобовому склі, асистент дистанційного паркування, вентиляцію передніх сидінь, підігрів задніх сидінь, бездротову зарядка на два телефони, матричні фари тощо.

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Окрім загального опису комплектацій нового Hyundai Santa Fe, також є що додати й щодо конфігурації салону. Адже чималий кросовер Hyundai Santa Fe вже декілька поколінь логічно пропонував не лише 5-місний, але й 7-місний салон. Так буде й цього разу: перші партії автомобілів Hyundai Santa Fe в Україні матимуть 5-місний салон, але вже в недалекому майбутньому до нас мають приїхати також і 7-місні версії нового автомобіля.

Тому наразі оголошена інформація про новий Hyundai Santa Fe в Україні – це лише початок! Далі чекаємо розширення гами моделі за рахунок появи гібрида та 7-місної версії. Ціни на такі автомобілі Hyundai Santa Fe будуть оголошені додатково. До речі, про ціни…

Новий Hyundai Santa Fe в Україні – від 1,72 млн грн

Отже, перетин двох варіантів двигунів та трьох комплектацій загалом дають нам п’ять варіантів автомобіля та п’ять варіантів стартової ціни. А саме:

Hyundai Santa Fe 2.5 GDI 194 8AT 2WD Dynamic – від 1,72 млн грн або $43,5 тис.

Hyundai Santa Fe 2.5 GDI 194 8AT 4WD Dynamic – від 1,78 млн грн або $45 тис.

Hyundai Santa Fe 2.4 Turbo GDI 281 8DCT 4WD Dynamic – від 1,91 млн грн або $48 тис.

Hyundai Santa Fe 2.4 Turbo GDI 281 8DCT 4WD Elegance – від 2,05 млн грн або $52 тис.

Hyundai Santa Fe 2.4 Turbo GDI 281 8DCT 4WD Top – від 2,26 млн грн або $57 тис.

Також варто відзначити, що для нового Hyundai Santa Fe буде пропонуватися два пакети опцій – пакет CALLIGRAPHY (чорний глянцевий декор, розкладні сидіння, шкіра NAPPA, ексклюзивні 21-дюймові колісні диски, додаткові системи безпеки та комфорту тощо) та пакет PANORAMA (панорамний дах, світлодіодні ліхтарі підсвічування в салоні). З урахуванням вартості пакетів-опцій максимальна вартість нового Hyundai Santa Fe може перетинати позначку 2,5 млн грн.

Перші автомобілі Hyundai Santa Fe нового покоління приїдуть до України вже у травні. За можливості – звісно, візьмемо автомобіль та підготуємо детальний огляд. Не перемикайтеся!