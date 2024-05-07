Microsoft готує нову власну мовну модель штучного інтелекту, достатньо велику, щоб конкурувати з моделями Google і OpenAI. Про це пише Reuters із посиланням на видання The Information.

За інформацією джерел, новий проєкт отримав внутрішню назву MAI-1. За нього відповідає співзасновник Google DeepMind і колишній гендиректор ШІ-стартапу Inflection Мустафа Сулейман, який нещодавно приєднався до Microsoft.

Точне призначення моделі ще не визначено і залежатиме від того, наскільки добре вона працюватиме. Microsoft може представити нову модель вже на конференції для розробників Build, яка відбудеться в кінці цього місяця.

За даними медіа, MAI-1 буде “набагато більшою” за попередні менші моделі з відкритим кодом, які Microsoft раніше готувала. Це означає, що новинка буде дорожчою.

Передбачається, що MAI-1 матиме приблизно 500 мільярдів параметрів. Менша модель Phi-3 Mini, яку Microsoft випустила нещодавно, має 3,8 мільярда параметрів.