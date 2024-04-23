Microsoft випустила свою найменшу модель штучного інтелекту Phi-3 Mini. Вона – перша з трьох запланованих. Про це повідомляє The Verge.

ШІ-модель вже доступна на Azure, Hugging Face та Ollama. Вона має 3,8 мільярди параметрів і навчається на меншому наборі даних у порівнянні з великими моделями на кшталт GPT-4.

У Microsoft також кажуть, що Phi-3 працює краще за модель Phi-2 й може давати такі ж відповіді, як у десять разів більші моделі.

Крім цього, компанія планує випустити ще дві моделі – Phi-3 Small із 7 мільярдами параметрів та Phi-3 Medium із 14 мільярдами параметрів. Параметри вказують на те, скільки складних інструкцій може зрозуміти модель.

Корпоративний віцепрезидент платформи Microsoft Azure AI Ерік Бойд розповів, що Phi-3 Mini є настільки ж потужною, як і великі мовні моделі на кшталт GPT-3,5, але у меншому форм факторі. Крім того, компактний розмір дозволяє їм працювати на особистих пристроях як-от смартфон чи ноутбук.

Бойд також розповів, що при розробці Phi-3 спиралися на те, що могли попередні моделі. З Phi-1 зосередилися на кодуванні, з Phi-2 – на міркуванні, а у Phi-3 це об’єднали та покращили.

Попри це, подібні компактні моделі все ще не можуть зрівнятися за широтою з GPT-4 чи іншими моделями, які навчаються на всьому інтернеті.