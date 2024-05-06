YouTube у березні почав тестувати функцію Jump ahead на мобільних пристроях і тепер робить її більш доступною для користувачів YouTube Premium у США, повідомляє 9to5Google.

Після подвійного натискання для переходу вперед користувач побачить кнопку Jump ahead, яка перемотає відео до того місця, що й більшість користувачів.

Кнопка з’являється на кілька секунд у правому нижньому куті, а потім зникає, якщо користувач хотів перейти вперед лише на 10 секунд.

YouTube використовує дані штучного інтелекту та інформацію про перегляди, щоб визначити, куди саме потрібно перемотати.

Ця функція доступна лише у застосунку YouTube для Android у США з англомовними відео. Вона “доступна не для кожного відео”, і загальним фактором, схоже, є велика кількість переглядів.