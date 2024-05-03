Google звернувся до суддів США з проханням не запроваджувати зміни до роботи магазинів на Android, які запропонувала Epic Games. Про це повідомляє Reuters.

Epic Games у березні звернулася до окружного судді США Джеймса Донато, щоб змусити Google спростити можливість завантаження програм поза Play для користувачів Android.

Також компанія хоче, щоб розробники могли простіше робити пропозиції й стягувати оплату за покупки у своїх програмах.

Epic Games також зазначила, що вони повинні мати можливість випустити Epic Games Store на Android без затримок та обмежень.

Минулого року компанія також заявляла, що Google незаконно обмежує конкуренцію через те, що має повний контроль над тим, як користувачі можуть завантажувати програми на Android та робити внутрішні платежі.

У новій заяві від Google йдеться про те, що такі зміни обмежили б можливість конкуренції для компанії.

Вілсон Вайт, керівник відділу зв’язків з урядом і публічної політики Google, зазначив, що вимоги Epic Games можуть нашкодити приватності, безпеці та загальному досвіду користувачів, розробників та виробників пристроїв.