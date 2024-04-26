Alphabet виплатить перші в своїй історії дивіденди після вдалого I кварталу 2024 року. Також компанія оголосила про викуп акцій на суму $70 млрд. Про це повідомляє Reuters.

За підсумками січня-березня цього року Alphabet – материнська компанія Google – отримала дохід у розмірі $80,54 млрд. При цьому аналітики прогнозували показник на рівні $78,59 млрд.

Водночас чистий прибуток компанії у I кварталі поточного року досяг майже $23,7 млрд. За інформацією компанії, тепер вона виплатить дивіденди у розмірі 20 центів на акцію.

“Оголошені Alphabet виплати дивідендів і викуп акцій на тлі стабільного зростання прибутку – це не тільки ковток свіжого повітря для технологічного ринку в цілому, але й дуже розумна стратегія для пошукового гіганта, який входить у важкий час року”, – вважає старший аналітик Investing.com Томас Монтейро.

Нагадаємо, що за підсумками I кварталу минулого року дохід Alphabet складав $69,8 млрд, а чистий прибуток – $15,1 млрд.