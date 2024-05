Tesla Model Y Standard Range насправді має більший запас ходу, ніж заявлені 260 миль (418 кілометрів). Власники автомобілів зможуть збільшити його за окрему плату, повідомляє The Verge.

Гендиректор Tesla Ілон Маск написав у Х, що компанія очікує “схвалення регуляторних органів”, щоб розблокувати 40-60 миль (64-96 км) загального запасу ходу, залежно від того, яку батарею мають власники Model Y, “за ціною від $1 500 до $2 000”.

Про це Маск повідомив під новиною, що Tesla замінила стандартну версію Model Y на версію із запасом ходу 320 миль, яка коштує на $2 000 дорожче. Тепер вартість автомобіля починається від $44 990.

The “260 mile” range Model Y’s built over the past several months actually have more range that can be unlocked for $1500 to $2000 (gains 40 to 60 miles of range), depending on which battery cells you have.

Working through regulatory approvals to enable this. pic.twitter.com/6d5Ntekk01

— Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2024