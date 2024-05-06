Джек Дорсі залишив раду директорів Bluesky. Про це стало відомо з його відповіді на запитання у X. Як повідомляє TechCrunch, компанія також підтвердила, що Дорсі більше не є частиною керівництва.

no — jack (@jack) May 4, 2024

Сам Дорсі не розповідав подробиць, але компанія зробила відповідну заяву.

“Ми щиро вдячні Джеку за його допомогу у фінансуванні та ініціювання проєкту Bluesky. Сьогодні Bluesky процвітає як соціальна мережа з відкритим кодом, що працює на atproto, децентралізованому протоколі, який ми створили. Після відходу Джека ми шукаємо нового члена правління громадсько-корисної компанії Bluesky, який поділяє наше прагнення створити соціальну мережу, яка дозволить людям контролювати свій досвід. Більше буде!” – йдеться у ній.

Джек Дорсі у 2019 вперше анонсував, що Twitter профінансує невелику незалежну команду, яка займається розробкою відкритого та децентралізованого стандарту для соціальних мереж. На той момент він був генеральним директором Twitter.

У лютому цього року Bluesky перестала бути соціальною мережею за запрошеннями та стала доступною для всіх користувачів.