Meta поділилася фінансовим звітом першого кварталу 2024 року. Попри кращі за очікувані результати, акції компанії все ж впали на 16% через слабкі прогнози. Про це повідомляє CNBC.

Доходи компанії зросли на 27%, до $36,46 мільярда у порівнянні з $28,65 мільярдами за аналогічний період минулого року. Це найшвидший темп зростання з 2021 року. Чистий прибуток збільшився з $5,71 млрд та $2,20 за акцію у 2023 до $12,37 млрд та $4,71 за акцію у 2024. Одна з причин зростання полягає у тому, що витрати на збут і маркетинг знизилися на 16%.

Мета очікує, що дохід у другому кварталі складе від $36,5 млрд до $39 млрд. Якщо брати середню точку у $37,75 млрд, це приблизно 18% зростання, але це все ще нижче за середню оцінку аналітиків у дохід в $38,3 млрд.

Під час звіту, Марк Цукерберг розповів про інвестиції, зокрема, в такі сфери, як окуляри та змішану реальність, які поки не приносять грошей. Він також зазначив, що інвестиції у штучний інтелект зростають.

“З іншого боку, як тільки наші нові послуги зі штучного інтелекту досягнуть масштабу, ми матимемо потужний досвід їхньої ефективної монетизації”, — зазначив Цукерберг.

Серед іншого, Facebook припинив звітувати про щоденних активних користувачів і щомісячних активних користувачів, натомість ввівши цифру “сімейні щоденно активні люди”. Станом на березень 2024 року таких активних людей 3,24 мільярда.

Також повідомили, що дохід від реклами у першому кварталі збільшився на 27% до $35,64 млрд. З поміж іншого було зазначено, що різко зросли витрати китайських дисконтних роздрібних мереж, які вливають гроші у Facebook та Instagram.

Крім того, Цукерберг також очолив ініціативу з перебудови рекламного бізнесу з акцентом на ШІ. Фінансова директорка Meta Сьюзан Лі у лютому заявила, що Meta інвестує в моделі штучного інтелекту, які можуть точно передбачати релевантну рекламу для користувачів, а також в інструменти, які автоматизують процес створення реклами.

Де справи у Meta йдуть не дуже добре, то це у метавсесвіті, де компанія продовжує втрачати гроші. Reality Labs, яка займається розвитком метапростору, повідомила про дохід у розмірі $440 мільйонів за квартал і збитки у розмірі $3,85 мільярда, в результаті чого загальні втрати з кінця 2020 року перевищили $45 мільярдів.