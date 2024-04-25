Платформа Threads має вже понад 150 млн користувачів на місяць. Про це заявив гендиректор компанії Meta Марк Цукерберг, повідомляє Engadget.

За його словами, застосунок “продовжує розвиватися за тією траєкторією”, яку він сподівається побачити. Справді, порівняно з лютим кількість нових користувачів Threads збільшилася приблизно на 20 млн людей.

Нові результати свідчать про те, що Threads продовжує стабільно зростати, хоча й повільніше, ніж це відбувалося у перші дні після запуску застосунку в липні минулого року. Тоді Threads навіть затьмарив реліз ChatGPT.

Восени Марк Цукерберг заявив, що Meta сподівається перетворити Threads на “додаток для публічних розмов для мільярда людей”, який буде “більш позитивним” за деяких конкурентів.

Наразі Threads є унікальним серед додатків Meta тим, що не містить реклами, тому компанія напряму не заробляє на ньому гроші. Це, ймовірно, зміниться в якийсь момент, якщо Threads продовжить розширювати свою аудиторію.