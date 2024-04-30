Європейська комісія відкрила провадження проти Meta через те, що компанія не змогла побороти оманливу рекламу та дезінформацію в Facebook та Instagram напередодні виборів до Європейського парламенту.

Як повідомляє Reuters, такий крок зі сторони регулятора був зроблений на тлі занепокоєння щодо Росії, Китаю та Ірану, як потенційних джерел дезінформації, а також щодо деяких політичних партій та організацій всередині ЄС, які прагнуть залучити виборців брехнею.

“Ми підозрюємо, що модерація Meta є недостатньою, що їй не вистачає прозорості реклами та процедур модерації вмісту. Тож сьогодні ми відкрили провадження проти Meta, щоб оцінити їхню відповідність Закону про цифрові послуги”, – йдеться в заяві голови ЄС із цифрових технологій Маргрете Вестагер.

Єврокомісія підозрює, що Meta не виконує зобов’язань “Закону про цифрові послуги” щодо розповсюдження оманливої ​​реклами, дезінформаційних кампаній і скоординованої неавтентичної поведінки в ЄС.

Також виділяють відсутність ефективного стороннього громадського дискурсу в реальному часі та інструментів моніторингу виборів напередодні виборів до Європейського парламенту.

Водночас компанія також запевняє, що у неї є налагоджений процес боротьби з дезінформацією:

“У нас є добре налагоджений процес виявлення та пом’якшення ризиків на наших платформах. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження нашої співпраці з Європейською комісією та надання їм додаткових деталей цієї роботи”, – йдеться у заяві від представників Meta.

Зараз у компанії є п’ять днів на те, щоб повідомити ЄС про нові заходи щодо усунення причин занепокоєння комісії.