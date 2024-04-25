Міжнародна група юристів від імені Демократичної Республіки Конго звернулася до гендиректора Apple Тіма Кука через побоювання, що компанія для своєї продукції може використовувати “криваві” мінерали з регіону.

Група юристів на чолі з Робертом Амстердамом з Amsterdam & Partners LLP у Вашингтоні та Вільямом Бурдоном з Bourdon & Associés у Парижі також написала дочірнім компаніям Apple у Франції, вимагаючи відповіді від технічного гіганта протягом трьох тижнів.

Юристи занепокоєні тим, що компанія може використовувати мінерали, які отримали з регіонів країни, де панує насильство та конфлікти, а також використовується дитяча праця.

“Рік за роком Apple продає технології, виготовлені з корисних копалин, отриманих з регіону, населення якого спустошено серйозними порушеннями прав людини. Хоча Apple підтвердила, що вона перевіряє походження мінералів, які вона використовує для виробництва своєї продукції, ці заяви не ґрунтуються на конкретних доказах, які можна перевірити. Світ широко заплющив очі: видобуток ключових мінералів 3T у Руанді майже нульовий, і все ж великі технологічні компанії кажуть, що їхні корисні копалини видобуваються в Руанді”, – заявив Роберт Амстердам.

Мінерали 3T, які видобуваються в Конго, включають олово, вольфрам і золото, які є важливою сировиною для електронних компонентів. Ці матеріали зокрема використовуються для друкованих плат в iPhone.