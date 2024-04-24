Відомий інсайдер Том Гендерсон з Insider Gaming поділився новими подробицями про Assassin’s Creed Hexe – одну з майбутніх ігор у серії, яку розробляє Ubisoft Montreal та яка вийде як частина платформи Infinity орієнтовано у 2026 році.

Раніше віцепрезидент і виконавчий продюсер Марк-Алексіс Коте натякав, що гра буде відрізнятися від попередніх і говорив, що “не всі ігри мають бути RPG на 150 годин”.

Із короткого офіційного тизеру відомо, що гра сильно покладатиметься на чаклунство і що події розгортатимуться у Центральній Європі XVI століття за часів Священної Римської імперії.

За новими повідомленнями від Гендерсона, Hexe буде більш лінійною у порівнянні з минулими іграми у серії, але все ж матиме певні елементи відкритого світу та єдину протагоністку Ельзу.

У футажі гри, який отримав Гендерсон, показали одну зі здібностей героїні, де Ельза під час втечі від німецького солдата використовує здібність, щоб заволодіти котом поблизу, над яким гравець отримує контроль, щоб відволікти солдата.

Загалом ігролад Assassin’s Creed Hexe показав темну та похмуру обстановку на брукованих вулицях міста. У грі також планують додати систему страху, яка натхненна доповненням Jack the Ripper для Assassin’s Creed Syndicate.