Xiaomi стане першою компанією, яка отримає право випустити смартфон із найновішим чипом Snapdragon 8 Gen 4. Про це пише Android Authority.

Xiaomi 15 та 15 Pro стануть першими смартфонами, які отримають новий чип від Qualcomm, презентація якого має відбутися восени. Такою інформацією поділився інсайдер Йогеш Брар.

Xiaomi still has the exclusive first launch rights for Snapdragon 8 Gen 4

Followed by both OnePlus & iQOO

Lineup includes Xiaomi 15 / 15 Pro, OnePlus 13, iQOO 13

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 23, 2024