Xiaomi стане першою компанією, яка отримає право випустити смартфон із найновішим чипом Snapdragon 8 Gen 4. Про це пише Android Authority.

Xiaomi 15 та 15 Pro стануть першими смартфонами, які отримають новий чип від Qualcomm, презентація якого має відбутися восени. Такою інформацією поділився інсайдер Йогеш Брар.

Xiaomi still has the exclusive first launch rights for Snapdragon 8 Gen 4 Followed by both OnePlus & iQOO Lineup includes Xiaomi 15 / 15 Pro, OnePlus 13, iQOO 13 — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 23, 2024

Наступними у черзі на Snapdragon 8 Gen 4 будуть компанії OnePlus та IQOO з OnePlus 13 та IQOO 13 відповідно.

Qualcomm уже підтвердив існування процесора. Очікується, що чип вийде у жовтні, він буде виготовлений за 3-нанометровою технологією TSMC та використовуватиме спеціальні ядра ЦП Oryon. Також повідомляється, що чип матиме підключення FastConnect 7900 із вбудованими можливостями UWB.

Минулого року Xiaomi також стала компанією, яка отримала ексклюзивні права на випуск першого смартфона зі Snapdragon 8 Gen 3.