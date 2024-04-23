Microsoft запускає новий спрощений метод інсталяції застосунків із Microsoft Store із браузера. Проблема лиш у тому, що він не надто спрощує дію й майже не вносить жодних змін.

Раніше, встановлюючи застосунок з браузера, користувачі мали спершу натиснути кнопку інсталяції у браузері, підтвердити перехід у Microsoft Store, а тоді ще раз натиснути кнопку інсталяції вже у самій програмі магазину.

Оновлена інсталяція не сильно відрізняється. Користувачі так само повинні натиснути кнопку “Інсталювати” у вебверсії магазину, після чого завантажується легкий інсталятор, який потрібно запустити і який так само перенаправляє на сторінку застосунку у Microsoft Store.

Єдина зміна полягає у тому, що тепер замість підтвердження переходу з браузера в магазин користувачі закачують інсталятор, і це все ті ж три кліки.

Але, якщо ви напередодні вже дали дозвіл браузеру запускати Microsoft Store та зробили це вибором за замовчуванням, то попередній спосіб буде навіть швидшим і вимагатиме всього лише два кліки без потреби завантаження додаткових інсталяторів.

Попри це, Руді Хюн, один з розробників Store, розповів, що впровадження нового методу встановлення застосунків зі Store в середньому показав збільшення кількості встановлень на 12% і збільшення кількості застосунків, запущених після встановлення, на 54%.

Також варто зазначити, що поки не всі застосунки підтримують новий метод, і, наприклад, Discord досі встановлюється старим способом, але Руді розповів компанія продовжить розвивати цей метод на більше продуктів.