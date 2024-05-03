Microsoft заборонила поліцейським департаментам США використовувати Azure OpenAI Service для розпізнавання облич, повідомляє TechCrunch.

Компанія додала пункт до правил користування Azure OpenAI Service, в якому чітко забороняє інтеграцію з Azure OpenAI Service для розпізнавання облич поліцейськими департаментами США.

Зміни в політиці відбулися через тиждень після того, як компанія Axon, виробник технологій і зброї для військових і правоохоронних органів, оголосила про новий продукт, який використовує генеративну текстову модель OpenAI GPT-4 для підсумовування аудіо з натільних камер поліцейських.

Незрозуміло, чи використовувала компанія Axon GPT-4 через Azure OpenAI Service, і якщо так, то чи була оновлена політика відповіддю на запуск продукту Axon. Раніше OpenAI обмежував використання своїх моделей для розпізнавання облич через свої API.

Повна заборона на використання Azure OpenAI Service стосується лише американської поліції. Для всього іншого світу заборона не поширюється на розпізнавання облич за допомогою стаціонарних камер у контрольованому середовищі.