Через заяви про семирічну підтримку пристрої Pixel Google працює над функцією збору та показу інформації про стан апаратного забезпечення, повідомляє Android Authority.

Те, що оновлення будуть доставлятись сім років — зовсім не означає, що смартфон пропрацює ці 7 років. З кінця минулого року Google працює над тим, щоб виводити на поверхню корисну інформацію про апаратне забезпечення пристрою.

Частина цієї інформації коротко відображалася на сторінці “Налаштування” > “Про телефон” > “Інформація про акумулятор”, перш ніж її було вилучено у березневому оновленні Android 14 QPR2, оскільки ця сторінка, як передбачається, буде доступна лише в майбутніх Pixel 8a і наступних версіях.

Окрім інформації про стан акумулятора, Google також планує виводити на екран інформацію про стан накопичувача пристрою. Обидва набори інформації будуть доступні в новому застосунку “Діагностика пристрою”.

В основі програми “Діагностика пристрою” лежить новий API терміну служби сховища в Android 15, який “повертає залишковий термін служби внутрішнього накопичувача у вигляді цілого числа у відсотках”. Якщо API повертає, наприклад, 90, це означає, що залишилося 90% корисного ресурсу пристрою зберігання даних.

Хоча вищезгаданий патч ще не був інтегрований в AOSP, API вже присутній й активований в останньому випуску Android 15 beta 1. Це тому, що патч, який Google подав до AOSP, вже був інтегрований у внутрішню кодову базу Android від Google, яку компанія фактично використовує для створення своїх збірок Android.

Однак лише деякі пристрої (наприклад, лінійка Pixel від Google) показуватимуть залишковий термін служби з деталізацією в 1%, тоді як інші — з менш точною деталізацією у 10%. На деяких пристроях така діагностика чипа пам’яті взагалі може бути неможлива через апаратні обмеження.