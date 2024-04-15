На виставці Embedded World 2024 можна ознайомитися з першими системними платами з роз’ємом LGA 1851. Тайванська компанія iBase багато років працює у секторі вбудованих систем і завжди пропонує ринку новітні продукти. Тому не дивно, що перші фото LGA 1851 та платформи Meteor Lake-PS з’явилися саме на виставці.

Материнська плата iBase MI1002 базується на новій платформі Meteor Lake-PS, яку Intel офіційно представила 9 квітня. Платформа характеризується тим, що в ній не використовується чипсет, оскільки процесори для ноутбуків класу Meteor Lake (Core Ultra 100) вже мають чипсет в собі.

Як наслідок, плати можуть запропонувати трохи менше, ніж класичне десктопне компонування, особливо з погляду кількості ліній PCIe, але й цього достатньо для багатьох сфер застосування. У підсумку виходить гібрид ноутбука і настільного комп’ютера, що природно для embedded платформи.

На перший погляд, новий роз’єм LGA 1851 виглядає точно так само, як і роз’єм LGA 1700. Це тому, що габаритні розміри 45 мм × 37,5 мм нового роз’єму ідентичні роз’єму LGA 1700. Різниця у більш щільному компонуванні контактів.

Для класичного настільного комп’ютера роз’єм LGA 1851 працюватиме в парі з чипсетом, що просто необхідно для реалізації багатьох інтерфейсів і опцій розширення.

Очікується, що перші настільні рішення в новому сокеті будуть представлені в другій половині року у вигляді Arrow Lake-S на Computex 2024, що відбудеться на початку червня.

За словами тайванських виробників, акцент на виставці, ймовірно, буде зосереджений на Intel Lunar Lake, щоб протистояти Snapdragon від Qualcomm.