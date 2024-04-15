На виставці Embedded World 2024 можна ознайомитися з першими системними платами з роз’ємом LGA 1851. Тайванська компанія iBase багато років працює у секторі вбудованих систем і завжди пропонує ринку новітні продукти. Тому не дивно, що перші фото LGA 1851 та платформи Meteor Lake-PS з’явилися саме на виставці.

На виставці Embedded World 2024 побачили першу материнську плату на LGA 1851

Материнська плата iBase MI1002 базується на новій платформі Meteor Lake-PS, яку Intel офіційно представила 9 квітня. Платформа характеризується тим, що в ній не використовується чипсет, оскільки процесори для ноутбуків класу Meteor Lake (Core Ultra 100) вже мають чипсет в собі.

Як наслідок, плати можуть запропонувати трохи менше, ніж класичне десктопне компонування, особливо з погляду кількості ліній PCIe, але й цього достатньо для багатьох сфер застосування. У підсумку виходить гібрид ноутбука і настільного комп’ютера, що природно для embedded платформи.

На виставці Embedded World 2024 побачили першу материнську плату на LGA 1851

На перший погляд, новий роз’єм LGA 1851 виглядає точно так само, як і роз’єм LGA 1700. Це тому, що габаритні розміри 45 мм × 37,5 мм нового роз’єму ідентичні роз’єму LGA 1700. Різниця у більш щільному компонуванні контактів.

На виставці Embedded World 2024 побачили першу материнську плату на LGA 1851

Для класичного настільного комп’ютера роз’єм LGA 1851 працюватиме в парі з чипсетом, що просто необхідно для реалізації багатьох інтерфейсів і опцій розширення.

Очікується, що перші настільні рішення в новому сокеті будуть представлені в другій половині року у вигляді Arrow Lake-S на Computex 2024, що відбудеться на початку червня.

За словами тайванських виробників, акцент на виставці, ймовірно, буде зосереджений на Intel Lunar Lake, щоб протистояти Snapdragon від Qualcomm.

На виставці Embedded World 2024 побачили першу материнську плату на LGA 1851