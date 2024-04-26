З’являються різноманітні відомості щодо нових процесорів AMD із архітектурою Zen 5 через наближення їхнього офіційного анонсу. Поки очікується, що AMD анонсує процесори для настільних комп’ютерів Granite Ridge із процесорними ядрами Zen 5 на Computex 2024 (приблизно через шість тижнів).

Але на вебсайті Gigabyte вже з’явилося повідомлення, що нові материнські плати з роз’ємом AM5 уже підтримують “майбутні процесори серії AMD Ryzen 9000” з останніми бета-оновленнями BIOS. Тобто, підтверджується назва серії Ryzen 9000.

Є два нові джерела інформації щодо процесорів Strix Point від AMD. Якщо ви не знаєте, Strix Point – це кодова назва майбутніх основних мобільних процесорів AMD, які пропонують до дванадцяти ядер Zen 5 і вбудований графічний процесор RDNA 3.5.

Одне з джерел походить від постійно пильного бота BenchLeaks, який помітив “AMD Eng Sample: 100-000000994-14_N” у результатах Geekbench. Відсутність специфікацій процесора у результатах через роботу у віртуальній машині. До того ж цей інженерний зразок працює із низькою тактовою частотою 2 ГГц.

Більше інформації знайшов @harukaze5719. У базі GPU тестів GravityMark з’явився процесор “100-000000994-19_Y”, також позначений як BirmanPlus-STX. Новий процесор AMD разом із 32 ГБ оперативної пам’яті зміг успішно завершити тест GravityMark у роздільній здатності 4K із середньою частотою кадрів 13,6 FPS.

Це небагато кадрів в секунду, але майте на увазі, що ми говоримо про попередню версію інтегрованого графічного процесора, який виконує вимогливий тест у роздільній здатності 4K; відверто кажучи, той факт, що він узагалі відповідає тесту, досить хороший. @harukaze5719 порівняв цей результат, який схожий на GPU Apple A17 Pro і мобільну GeForce GTX 1050 Ti. Непогано для інженерного зразка апаратного забезпечення на ранніх драйверах.

Чекаємо нових чуток або офіційних новин вже 5 червня на Computex 2024!