ENERMAX PlatiGemini – це перший блок живлення з ефективністю 80 PLUS Platinum, ще й з підтримкою стандартів Intel ATX 3.1 та ATX12VO.

Додавати новітні стандарти у свої продукти – доволі ризиково через їхню унікальність та малу поширеність, тому PlatiGemini підтримує як 24-контактні материнські плати, так і 10-контактні енергоощадні материнські плати ATX12VO, пропонуючи універсальність для поточних і майбутніх технологічних вимог.

Подаючи лише 12 вольт на компоненти системи, він тим самим усуває необхідність перетворення на інші рівні напруги, які зараз вже не використовуються. А завдяки підтримці 24-контактних основних материнських плат він забезпечує адаптивність до будь-яких поточних або майбутніх технічних потреб, усуваючи розрив між різними специфікаціями та готовий до сталого обчислення.

PlatiGemini сумісний зі стандартами PCIe 5.1 і Intel ATX 3.1 і оснащений власним кабелем із надійним роз’ємом 12V-12×6, який забезпечує достатню потужність для графічних карт високого класу та складних завдань. PlatiGemini містить 100% промислові японські конденсатори, а енергоефективність перевищує стандарти, встановлені сертифікацією 80 PLUS Platinum, що означає ефективність до 94% при типових навантаженнях і до 74% ККД при наднизькому навантаженні у 2%.

PlatiGemini також оснащено запатентованою ENERMAX технологією самоочищення Dust-free Rotation (DFR), яка може видаляти пил завдяки миттєвому реверсу обертання вентилятора. Користувачі також можуть вручну запустити функцію DFR за допомогою кнопки [DF] для активного очищення.