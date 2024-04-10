Студія Black Salt Games співпрацює з продюсерською компанією Story Kitchen для створення повнометражної екранізації своєї риболовної горор-пригоди Dredge, повідомляє Variety.

Story Kitchen – це кіностудія, яка спеціалізується на адаптації відеоігрових франшиз у кіноформат. Вона дебютувала з повнометражним фільмом про Їжака Соніка та вже має підписані угоди про екранізацію Sifu, Vampire Survivors та It Takes Two.

Важко уявити, якою може вийти екранізація, бо оригінальна гра, перш за все, – про атмосферу. Проєкт дуже органічно поєднує розмірений та спокійний ігровий процес вдень з лавкрафтіанським жахом уночі, при цьому не розповідаючи багатослівну історію.