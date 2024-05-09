Після закриття трьох студій керівництво Microsoft Gaming далі має сумніви щодо подальшої стратегії розвитку ігрового бізнесу та того, чи варто додавати Call of Duty, одну з найбільших франшиз у володінні компанії, у Game Pass.

Як йдеться у звіті Тома Варена з The Verge про ситуацію у Microsoft, керівники компанії вже протягом доволі довгого часу проводять дебати щодо того, чи доцільно буде додавати ігри серії CoD у Game Pass.

Однією з ключових турбот керівництва є те, що додавання CoD у Game Pass матиме значний вплив на заробіток ігор серії, які щороку стають одними з найпродаваніших. Продаж гри окремо, ймовірно, принесе компанії більше прибутків, але не допоможе розвитку Game Pass та продажам Xbox.

З іншого боку, компанія також розглядає можливість підняти ціну на Game Pass Ultimate, що теоретично зможе перекрити втрачені прибутки з продажу окремих копій гри.

Також компанія ще раніше зазначала, що не збирається робити CoD ексклюзивом Xbox, тож власники PlayStation та користувачі Steam все одне платитимуть повну ціну за майбутні ігри франшизи.

У будь-якому випадку, жодного фінального рішення поки немає, хоча це й дивно, враховуючи що CoD є найбільшою серією, яку Microsoft отримала з купівлі Activision Blizzard, і таке рішення мало б ухвалюватися швидше.