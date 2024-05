Bungie оголосила місяць вільного доступу до свого багатокористувацького шутеру Destiny 2 разом з трьома доповненнями, а саме Shadowkeep, Beyond Light та The Witch Queen.

Пропозиція діє до 3 червня на всіх платформах, гравці на PlayStation додатково мають можливість додати ще й четверте доповнення — Lightfall, яке Sony цього місяця якраз роздає безплатно для всіх передплатників PS Plus.

Крім доповнень, Bungie також зробила доступним весь сезонний контент Destiny 2 шостого року: Season of Defiance, Season of the Deep, Season of the Witch і Season of the Wish, причому всі гравці після закінчення дії пропозиції збережуть всю зароблену зброю та спорядження.