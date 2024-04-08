За підсумками 2023 року Rakuten Viber заблокував в Україні 37 тисяч акаунтів телефонних шахраїв. Про це повідомляє пресслужба компанії.
У 2022 році компанія заблокувала в Україні 130 тисяч акаунтів телефонних шахраїв та спамерів. Торік показник значно зменшився – компанія пояснює це постійним вдосконаленням внутрішніх інструментів для поведінкової оцінки та ШІ.
Також у Rakuten Viber показали динаміку повідомлень про шахрайські та спам-дзвінки у 2022-2023 роках:
- Загальна кількість користувачів, які повідомляли про телефонний спам або шахрайство у 2023 році, склала близько 60 тисяч. Це майже вп’ятеро менше, ніж 2022 року.
- У 2023 році близько 450 000 українців отримали дзвінки від спамерів або шахраїв. Це в 3,6 разу менше, ніж роком раніше.
Однією з ключових додаткових функцій для захисту, яка вплинула на зниження кількості скарг на спам у 2023 році, стала «Ідентифікація абонентів».
Вона зʼявилася у Rakuten Viber в Україні для користувачів Android минулої осені. Функція допомагає користувачам ідентифікувати вхідні дзвінки від невідомих абонентів і попереджає про ймовірний спам та шахрайство.
Користувачі можуть позначати вхідні виклики як спам після завершення дзвінка та тим самим допомагати Viber підвищити рівень захисту.
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