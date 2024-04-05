Команда дослідників використала бактерії для створення взуття у спробі знайти більш екологічні варіанти пошиття одягу для боротьби зі зміною клімату. Про це пише Popular Science із посиланням на статтю на Springer.

Команда з Імперського коледжу Лондона за допомогою генної інженерії створила нові мікробні штами, які можуть бути виплетені у матеріал для носіння. Результатом цього дослідження стала нова веганська шкіра без пластику, яка підходить для таких речей, як гаманці та взуття.

Світова текстильна промисловість щороку споживає понад 200 мільйонів літрів води, а тверді частинки, які викидаються під час прання поліестеру та інших тканин на основі полімерів, складають вже близько 20-35% мікропластику в океанах.

«Бактеріальна целюлоза за своєю суттю веганська, і для її росту потрібна невелика частка викидів вуглецю, води, землекористування та часу на вирощування корів для шкіри. На відміну від альтернативної шкіри на основі пластику, бактеріальну целюлозу також можна виготовляти без нафтохімікатів, вона безпечно та не токсично розкладається в навколишньому середовищі», – сказав Том Елліс, професор біоінженерії в Імперському коледжі Лондона та провідний автор дослідження.

У той час, як синтетичне фарбування веганською шкіри залишається одним із найтоксичніших етапів в індустрії моди, ще однією перевагою веганської шкіри з бактерії є її можливість самостійно фарбуватися.

Елліс разом із командою генетично модифікували бактерії для самостійного виробництва чорного пігменту також відомого як евмеланін. Протягом двох тижнів новий матеріал наростав на вже готовій формі черевика.

Після закінчення шкіроподібну целюлозу помістили у спеціальну машину, яка обережно струшувала її протягом 48 годин, внаслідок чого бактерії почали темніти зсередини. Зрештою готовий матеріал прикріпили до підошви, щоб закінчити весь процес.