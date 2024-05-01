Apple має “секретну” лабораторію у Цюриху (Швейцарія) – вона відома як Vision Lab та займається дослідженням і розробкою штучного інтелекту. Про це пише 9to5Mac із посиланням на розслідування Financial Time.

У ньому також йдеться про те, що саме цей заклад відповідає за деякі з найбільш новаторських робіт зі штучного інтелекту в компанії.

Щонайменше 36 старших співробітників лабораторії раніше працювали у Google AI. Хоча це й не дивно, якщо згадати, що у 2018 році компанія також найняла Джона Джаннандреа, який раніше очолював роботу Google зі штучного інтелекту, а тепер є віцепрезидентом з машинного навчання та ШІ в Apple.

Професор зі швейцарського університету ETH Zurich Люк Ван Гул також розповів, що рішення відкрити дослідницьку лабораторію у Швейцарії ухвалили внаслідок придбання двох місцевих ШІ-стартапів – FaceShift і Fashwell.

Щодо секретності цієї лабораторії, то повідомляється, що працівники інших компаній поблизу не знали, що вона належить Apple. Ймовірно, компанія уникала використання власного брендування.