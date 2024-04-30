Дослідники з Корейського провідного науково-технологічного інституту (KAIST) розробили високопродуктивну гібридну натрій-іонну батарею. Вона швидко заряджається і забезпечує вражаючу густину енергії, повідомляє TechRadar.

Цей прототип використовує натрій (Na), хімічний елемент, який у понад 1000 разів поширеніший і дешевший за літій (Li), основний компонент звичайних батарей.

Як правило, натрій-іонні акумулятори менш потужні, мають обмежені властивості зберігання та тривалий час заряджання. Новий прототип батареї професора Чон Ку Канга долає існуючі обмеження натрій-іонних батарей шляхом інтеграції анодних матеріалів, які використовуються в традиційних батареях, із катодами, які застосовують в суперконденсаторах, у гібридну систему.

Дослідники використали дві різні метало-органічні основи для створення оптимізованого синтезу гібридних батарей, що призвело до створення анодного матеріалу з покращеною кінетикою та катодного матеріалу високої ємності.

Науковці повідомляють, що повністю зібраний гібридний натрій-іонний накопичувач енергії перевершує показник густини енергії комерційних літій-іонних батарей і відповідає характеристикам суперконденсаторів.

Голова дослідження каже, що нова батарея може бути використана в різних галузях промисловості, включаючи електромобілі, інтелектуальну електроніку та аерокосмічні технології.

Результати цього дослідження були опубліковані в міжнародному журналі Energy Storage Materials.