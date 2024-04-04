Можливо, хтось скаже «не на часі», проте організатори акції «Автомобіль року в Україні» вважають, що на часі: ринок нових автомобілів існує, з’являються новинки, треба підтримати цікавість покупців і взагалі – це частина автомобільної культури та рівня розвитку країни або суспільства. До речі, зверніть увагу на використання саме слова «акція», а не «конкурс». Хоча ззовні все виглядає саме як конкурс: декілька етапів, різноманітні голосування, підрахунок голосів, визначення переможців – загальних та в різних класах. Що отримали в підсумках?

Перший етап: голосування на сайті

За умовами акції (або, якщо бажаєте, конкурсу) «Автомобіль року в Україні», участь можуть брати ті автомобілі, які дебютували до початку актуального року. Тобто: якщо обираємо «Автомобіль року в Україні 2024», то він мав бути представлений та надійти у продаж до 1 січня 2024 року – щоб отримати відзнаку-нагороду та мати можливість використовувати її протягом поточного року. Зважаючи на повномасштабну війну, яка триває в Україні з 2022 року, організатори акції також вирішили прийняти до заліку не лише автомобілі-дебютанти 2023 року, але й деякі автомобілі, які вийшли на ринок України всередині або під кінець 2022 року.

Тому учасників назбиралося чимало. Й кожен українець мій віддати свій голос за бажаний автомобіль під час голосування на сайті акції «Автомобіль року в Україні», про що я вже розповідав. Всі автомобілі, які брали участь у голосування на сайті, мають шанси на перемогу – загальну або в своїй номінації. Плюс за результатами цього голосування на сайті визначається десятка автомобілів-фіналістів. Ось вони мають найбільші шанси на перемогу в абсолюті та переходять до наступного етапу – тест-драйву фіналістів.

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Насправді вже під час голосування на сайті «Автомобіль року в Україні» проявляється цікава особливість, пов’язана з нашим менталітетом: українці голосують або за максимальний «автомобіль мрії», або за реальний «автомобіль для купівлі». Тому у фінал зазвичай потрапляють десять автомобілів, які дуже різні між собою: від компактних 4-метрових моделей й до 5-метрових велетнів; двигуни можуть бути дизельні/бензинові/гібридні/електричні; потужність відрізняється в 2-3-4 рази, а цінники – ще більше. І ось поміж цими геть різними моделями журі «Автомобіль року в Україні» має визначитися зі своїми фаворитами та проголосувати.

Другий етап: тест-драйв фіналістів

Отже, фінал! Заліковий тест-драйв проходить на околицях Києва й програма складена так, що я починаю з автомобілів «для реального життя». Просто чудово!

Першим у графіку виступає електромобіль Volvo EX30: дуже компактний ззовні та не дуже просторий всередині, але коштує порівняно адекватних грошей та їде дуже м’яко-комфортно. Цікаво, що новинка Volvo EX30 у версії з повним приводом та двома електромоторами є рекордсменом динаміки для Volvo за весь час існування компанії. Але більш цікавою виступає середня версія з великим акумулятором та заднім приводом – вона може проїхати до 480 км.

Наступним тестовим автомобілем йде новий KIA Sportage, причому з 1,6-літровим турбодвигуном, але у середній комплектації – це ближче до того, що обирають реальні покупці. Ось і автомобіль весь такий «реальний»: рухається плавно, двигун дає вдосталь тяги на широкому діапазоні обертів, автоматична коробка-робот перемикається непомітно, в салоні всі перемикачі зрозумілі з першого погляду. Цікаво було б спробувати ще більш «реальний» атмосферний 2-літровий автомобіль KIA Sportage з класичним «автоматом»: на нього цінник ще нижче, а популярність має бути вищою.

Відзначу й третій компактний кросовер – це Honda HR-V: приємні ходові якості, гарний комфорт, ще кращий гібрид. Автомобіль дивує не потужністю, а невисоким споживанням пального та геніальною трансформацією салону завдяки заднім складаним сидінням Magic Seats. Кросовер Honda HR-V вартий того, щоб приділити йому додаткову увагу та зробити окремий огляд.

Наприклад, як огляди моделей Mazda CX-60 та Peugeot 408: ці автомобілі, а також усі їхні переваги та недоліки чудово знайомі.

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Перша група тестових автомобілів/електромобілів – це моделі компактного або середнього класу з ціною від $25-30 до $50-60 тис. Дорого? Відповім, що автомобілі другої групи з цієї відмітки тільки починаються…

Наприклад, новий Jeep Grand Cherokee лише стартує з цієї відмітки – причому це буде стандартний 5-місний автомобіль з невеликим 4-циліндровим турбодвигуном та звичайною підвіскою. Додайте збільшений 7-місний варіант, великий атмосферний V6, пневматичну підвіску, повний привод із пониженим рядом, кращу комплектацію. Ось вже й отримали $70-80-90 тис. Хоча визнаю, що Jeep Grand Cherokee в дорогих комплектаціях вміє приємно дивувати: непоганий комфорт, оригінальний стиль ззовні, розкішний салон всередині.

Інша пара великих дорогих кросоверів – Lexus RX та Volkswagen Touareg – не можуть запропонувати 7-місний салон. Але можуть запропонувати чудовий комфорт (напевно, вони взагалі лідери у м’якості підвіски) та надсучасні технології: гібридна техніка та неочікувані емоції від Lexus RX; матричні фари, постійний повний привод, масажні сидіння, пневматична підвіска від Volkswagen Touareg… Насправді дуже сильні гравці свого класу.

Але чи найпотужніші? Й ось тут увагу привертає електромобіль Audi SQ8 e-tron. Ми зустрічаємося як з давнім товаришем: я був ще на його першій презентації за кордоном, потім тестував вже в Україні – скільки ж років минуло?! За цей час електромобіль отримав S-версію та оновився: тепер за позначенням Audi SQ8 e-tron ховається три електродвигуни, загальна потужність 503 к.с. та майже 1000 Нм крутного моменту. Динаміка та швидкість вражають! Особливо у поєднанні з чудовими ходовими якостями та якісно-досконалим салоном.

Єдиний, хто може перевершити «кільця» за потужністю – це кросовер BMW XM: безмежно провокаційний, доволі просторий, дещо жорсткуватий на ходу. Його з однаковим успіхом можна було назвати BMW MX: прояв характерних рис заряджених М-автомобілів та Х-кросоверів тут витриманий приблизно в однаковій пропорції, лише не вистачає відчуття легкості конструкції. Але точно вистачає відчуття «диско-клубу на колесах»: до вас приїхали розваги на піку можливостей, зустрічайте! До речі, також й на піку ціни: вартість BMW XM лише починається з відмітки 5,5 млн грн або $140 тис.: це – найбільш дорогий автомобіль в десятці фіналістів.

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Друга група автомобілів – це дуже високі цінники, але також й дуже високі технології. Фактично це така собі «вітрина» того, чого взагалі може сягнути сучасний автомобільний світ. Дуже складно, але дуже захоплює.

Третій етап: визначення переможців

Нарешті, настав час називати переможців. Вони визначаються за сумарною оцінкою: загальне голосування на сайті та голосування журі. Все вираховується не кількістю голосів, а у відсотках від загальних голосів для певного класу. Плюс ще кілька додаткових номінацій, які відображають популярність певної моделі або бренду на ринку. Отже, результати:

Автомобіль року в Україні 2024, абсолютний переможець – Peugeot 408;

Кращий легковий автомобіль – Opel Astra;

Кращий міський кросовер – KIA Sportage;

Кращий позашляховик/SUV – Volkswagen Touareg;

Кращий електромобіль – Volvo EX30;

Кращий гібридний автомобіль – Honda HR-V;

Кращий спортивний автомобіль – Porsche 911;

Кращий пікап – Ford Ranger;

Кращий преміальний автомобіль – BMW XM;

Краще співвідношення ціна/якість – KIA Sportage;

Кращий дизайн – Mazda CX-60;

Окрема відзнака: найбільш популярний автомобіль на ринку – Renault Duster;

Окрема відзнака: найбільш популярний бренд на ринку – Toyota.

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На почесному нагородженні було представлена кілька автомобілів. Звісно, це головний переможець «Автомобіль року в Україні 2024» – стильний крос-фастбек Peugeot 408. Плюс було представлено ще кілька автомобілів-переможців різних номінацій – KIA Sportage (міський кросовер) та Mazda CX-60 (дизайн). Нарахували три автомобілі? Але насправді в залі було представлено чотири – щоб ніхто не забував, який автомобіль зараз є насправді першочергово-важливим для України.

Не забуваємо: долучайтеся з власною допомогою, відправляйте донати знайомим волонтерам, не зупиняйтеся на шляху до перемоги та робіть для цього все можливе. Не дозволяйте темряві окупувати вашу свідомість – продовжуйте мріяти про краще для України та про гарні автомобілі для себе.