У рамках національної акції «Автомобіль року в Україні» на сайті проєкту проводиться голосування за звання «Автомобіль року 2024», яке триватиме до 29 лютого 2024 року.
Саме громадськість буде обирати 10 автомобілів-претендентів на звання «Авто Року 2024», які згодом протестує Експертне журі акції на Фінальному тест-драйві. За сумою балів Громадського та Експертного журі в березні буде визначено абсолютного переможця Авто Року.
Окрім головної номінації, в акції також будуть визначатися переможці Авто Року таких додаткових номінацій:
- Легковий автомобіль
- Міський кросовер
- Позашляховик/SUV
- Електромобіль
- Гібридний автомобіль
- Автомобіль преміумсегмента
- Спортивний автомобіль
- Пікап
- Дизайн
- Співвідношення ціна/якість
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