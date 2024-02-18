У рамках національної акції «Автомобіль року в Україні» на сайті проєкту проводиться голосування за звання «Автомобіль року 2024», яке триватиме до 29 лютого 2024 року.

Саме громадськість буде обирати 10 автомобілів-претендентів на звання «Авто Року 2024», які згодом протестує Експертне журі акції на Фінальному тест-драйві. За сумою балів Громадського та Експертного журі в березні буде визначено абсолютного переможця Авто Року.

Окрім головної номінації, в акції також будуть визначатися переможці Авто Року таких додаткових номінацій: