Схоже, компанія Ford готує новий компактний кросовер, який може стати наступником моделі Ford EcoSport. Видання CARSCOOPS демонструє патентне зображення новинки, яка буде призначатися для ринків, що розвиваються: Індія, Китай, Південна Америка.

На перший погляд – це далеко від України й такий автомобіль до нас навряд потрапить. Але варто згадати перший кросовер Ford EcoSport: він також починав із далеких закордонних ринків, проте згодом з’явилась європейська версія й автомобіль продавався в Україні через офіційних дилерів. Причому на відміну від більш молодіжної моделі Ford Puma, кросовер Ford EcoSport був більш спокійним за своїм дизайном, але також більш практичним та більш доступним.

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Проте цього разу, якщо вірити патентним зображенням, новий кросовер Ford EcoSport може поєднати практичність та стиль. Чого лише варта широка решітка радіатора, двоповерхові фари, відокремлена передня стійка та масивна задня стійка даху, розвинені накладки на колісних арках, увігнуті бокові поверхні. Схоже, над новим Ford EcoSport дизайнери й справді чимало попрацювали.

Технічна частина нового Ford EcoSport обіцяє використання платформи VX-772 та 1,5-літрового турбодвигуна. Проте варто згадати й про американські версії першого Ford EcoSport, які свого часу отримали атмосферні мотори та повний привод, на відміну від європейських версій Ford EcoSport лише з переднім приводом та турбодвигуном.

Тому зараз ми отримуємо лише першу інформацію про можливість появи нового Ford EcoSport для Індії та Китаю, але згодом цей автомобіль може повторити історію попередника: стати глобальною моделлю та опинитися в Україні.