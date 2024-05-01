В Україні у квітні 2024 року було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто. Порівняно з квітнем 2023 року цей показник збільшився на 11%, повідомляє УкрАвтопром.

Проте порівняно з попереднім місяцем споживча активність а авторинку зменшилася на 14%.

Лідерство на ринку утримує Toyota – 856 реєстрацій. Другою за кількістю отриманих номерів залишається Renault (536 шт.). Volkswagen закінчив місяць з показником 468 проданих авто та піднявся на третю сходинку рейтингу.

Також у Топ 5 квітня потрапили BMW (405 одиниць) та Skoda (317 авто).

Бестселером на українському ринку нових легковиків залишається компактний кросовер Renault Duster (484 од.)

Загалом із початку поточного року українці придбали 22,2 тис. нових легкових авто. Це на 35% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, що в Україні у березні 2024 року було реалізовано майже 6,7 тис. нових легковиків. Це в півтора разу більше порівняно з березнем 2023 року.