Звільнення у компанії Tesla не припиняються. Пару тижнів тому виробник встиг звільнити 10% свого штату, що зокрема зачепило керівні посади та високопродуктивних співробітників. Сьогодні ж стало відомо про звільнення ще пари екзек’ютівів з підпорядкованими відділами.

Про це повідомляє CNBC із посиланням на The Information.

За інформацією видання, розчарований падінням продажів CEO Ілон Маск звільнив Ребекку Тінуччі (Rebecca Tinucci), яка очолювала підрозділ Supercharger, та Даніеля Хо (Daniel Ho) — керівника програми нових транспортних засобів. Про це він повідомив листом топменеджерів.

Ребекка Тінуччі приєдналася до компанії у 2018 році й одразу обіймала керівну посаду. Своєю чергою Даніель Хо у Tesla з 2013 року, коли став програмним менеджером у розробці Model S, 3 та Y, а пізніше був призначеним відповідальним за всі автомобілі бренду та впровадження нових продуктів.

Разом із головами відділів під скорочення можуть потрапити 500 співробітників команди Supercharger, а також підпорядковані Хо співробітники (точна кількість яких невідома). А заразом звільнена й команда з питань державної політики, яку очолював колишній виконавчий директор Рохан Патель (Rohan Patel).

У своєму листі Маск наголосив:

Сподіваюся, ці дії дають зрозуміти, що ми повинні бути абсолютно рішучими щодо скорочення чисельності персоналу та витрат. Хоча деякі керівники сприймають це серйозно, більшість ще не робить цього.

Нагадаємо, що серія скорочень у Tesla відбуваються на тлі падіння річних продажів та зменшення прибутків.