Нещодавно для ринку США було представлено автомобіль Nissan Kicks другого покоління. Це – компактний кросовер, який тепер не такий вже й компактний.

Адже зі зміною поколінь новий Nissan Kicks дещо додав у розмірах й тепер дотягнувся до 4,37-метрової довжини та 2,66-метрової колісної бази – тобто на рівні Nissan Qashqai першого покоління. Та й дизайн став більш «дорослим»: широка решітка радіатора, сучасні вузькі фари, двокольорове фарбування кузова, додаткові віконця позаду.

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Техніка теж «виросла». Нове покоління Nissan Kicks одразу отримує бензиновий 2-літровий 141-сильний двигун, який працює у парі з варіатором. Клієнт може обрати тип приводу – передній або повний (опція). Разом із чималим кліренсом 213 мм це обіцяє новому Nissan Kicks непогані можливості поза межами асфальту.

Салон теж на рівні. Новий кросовер Nissan Kicks отримає 7- або навіть 12,3-дюймові дисплеї, аудіо-динаміки BOSE у підголівниках, системи допомоги водію. А «підігріту» версію SR прикрашає червоний декор та вставки «під карбон».

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Продажі автомобіля Nissan Kicks в США стартують вже незабаром, ціни будуть оголошені додатково. Якщо вони виявляються доволі адекватними, то автомобіль такого формату може розраховувати на успіх будь-де. Чекаємо в Україні?