The Sims, одна з найвідоміших ігор у світі, з’явиться на великих екранах, повідомляє The Hollywood Reporter.

Режисерське крісло посіла Кейт Херрон, найбільш відома як режисер першого сезону серіалу Локі від Marvel. Херрон також буде співавтором сценарію разом із Брайоні Редмен.

Продюсуватиме екранізацію компанія LuckyChap, яку очолюють Марґо Роббі, Том Акерлі, Джозі Макнамара та Софія Керр. Наразі LuckyChap є найпопулярнішою продюсерською компанією в Голлівуді після мільярдного успіху Барбі. Також до кіновиробництва будуть залучені Рой Лі та Мірі Юн з Vertigo Entertainment.

Ну і, звісно, компанія Electronic Arts, видавець гри, також буде залучена до творчого та продюсерського процесу.

Певною мірою Sims має схожі риси з Барбі. У грі немає справжнього наративу, а персонажі живуть своїм життям, хоча й під контролем гравців.

Рой Лі відомий створенням схожої за складністю адаптації франшизи LEGO фільмів. Ці анімаційні стрічки мають безліч спін-оффів і зібрали сотні мільйонів у прокаті.