Стримінговий сервіс Disney+ представив новий трейлер міні-серіалу “Аколіт” / The Acolyte у всесвіті “Зоряних воєн”. Прем’єра проєкту запланована на 4 червня.

Серіал описуватиме події, які сталися наприкінці епохи Розквіту Республіки до основних фільмів культової серії. Наразі йдеться про 8 епізодів, які покажуть цього літа.

Серед акторів, які долучилися до серіалу “Аколіт”, – Амандла Стенберг (“Голодні ігри”) та Лі Чон Че (серіал “Гра в кальмара”). Попередній трейлер проєкту Disney+ показав у березні.