Каскадерська автоаркада/головоломка Stunt Paradise від української студії Brinemedia вийшла на Windows ПК у Steam, на Xbox Series X|S та Nintendo Switch.

Нагадаємо, Stunt Paradise – це динамічна 2,5D аркада/головоломка, у якій вам треба пройти карколомні рівні за відведений час та не знищити власну машину. У Stunt Paradise десь 3-5 години геймплею, 50 рівнів та 20 різних автомобілів.

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Вартість гри у Steam, на Xbox та Nintendo Switch приблизно $7,99. Українці можуть до 28 березня 2024 р. придбати Stunt Paradise зі стартовою знижкою за 174 грн на Xbox та 158 грн на Steam.

Тексту у грі небагато, але українська локалізація є, тож підтримуємо українське. На Steam є коротенька демка Stunt Paradise, тож можна спробувати гру самостійно.