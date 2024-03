Epic Games Store з’явиться на смартфонах на Android та iOS. Про це компанія оголосила під час події State of Unreal на Game Developers Conference 2024.

Мобільний магазин збереже такий же розподіл частки доходу, як і ПК версія – 88% для розробників, 12% – для Epic Games.

Крім того, у розробників буде можливість використовувати власні системи оплати та зберегти за собою всі 100% прибутку від внутрішніх покупок.

Мобільні магазини також підтримуватимуть програми Now on Epic та Epic First Run.

Now On Epic – це програма заохочення, яка пропонує стороннім розробникам 100% прибутку у перші шість місяців після випуску в Epic Games Store для будь-якої гри, випущеної до 31 жовтня 2023 року в іншому сторонньому магазині або сервісі підписки.

Epic First Run пропонує розробникам 100% доходу від витрат користувачів на відповідні продукти протягом перших 6 місяців ексклюзивності в Epic Games Store. Коли період ексклюзивності закінчиться, частка повернеться до 88%/12%.

EGS планують запустити на смартфонах до кінця року, компанія обіцяє розповісти більше подробиць у майбутньому.