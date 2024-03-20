Microsoft представила Garnet – швидке віддалене кеш-сховище нового покоління з відкритим кодом, яке може допомогти прискорити програми та сервіси.

Компанія каже, що вже спробувала Garnet у кількох сценаріях використання, як от Windows & Web Experiences Platform, Azure Resource Manager і Azure Resource Graph.

Крім того, компанія також повністю безплатно виклала відкритий код нового кеш-сховища на GitHub, де він доступний для завантаження.

«Поділившись відкритим кодом Garnet, ми сподіваємося, що спільнота розробників зможе отримати вигоду від підвищення продуктивності та можливостей, розвинути нашу роботу та розширити екосистему Garnet, додавши нові виклики API та функції. Ми також сподіваємося, що відкритий код заохочуватиме подальші академічні дослідження та відкриє можливості майбутньої співпраці в цій важливій галузі досліджень», – йдеться у блозі.

Microsoft каже, що почала розробку Garnet ще у 2021 році. Одним з рушіїв для розробки стало те, що наявні кеш-сховища мають простий дизайн системи, що обмежує можливість легко додавати нові функції та поширення на різних платформах і операційних системах.

«Починаючи з 2021 року, виходячи з вимог сценаріїв використання у Microsoft, ми почали створювати нове віддалене сховище кешу з усіма необхідними функціями, щоб служити життєздатною заміною наявним сховищам кешу. Наше завдання полягало в тому, щоб зберегти та підвищити переваги продуктивності, яких ми досягли під час нашої попередньої роботи, але в цьому більш загальному та реалістичному мережевому налаштуванні», – написали у блозі.

Ознайомитися детальніше з технічними особливостями Garnet, дизайном, наявними функціями, а також подивитися на результати тестів порівняння з іншими кеш-сховищами можна в офіційному блозі компанії.