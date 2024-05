Good Lock, програма для налаштування та кастомізації інтерфейсу Android для пристроїв Samsung Galaxy, яка раніше була доступна лише у Galaxy Store, з’явилася у Google Play.

Знахідкою у X поділився користувач Tarun Vats.

Breaking ‼️

Good lock is now available in Google Play Store. Hope it will available to more countries. 🌐

Search "Good Lock" in playstore and check whether it's available in your country

Repost to create awareness #OneUI6 #Samsung #GalaxyS24 #GalaxyS23 #Goodlock📱📲

— Tarun Vats (@tarunvats33) May 2, 2024