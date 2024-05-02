Good Lock, програма для налаштування та кастомізації інтерфейсу Android для пристроїв Samsung Galaxy, яка раніше була доступна лише у Galaxy Store, з’явилася у Google Play.

Знахідкою у X поділився користувач Tarun Vats.

Зараз програма має примітку раннього доступу, тож може працювати нестабільно. Також зараз є обмеження щодо пристроїв, зокрема й Galaxy, та країн, де вона доступна.

У Galaxy Store програма офіційно не підтримувалася в Україні, але, можливо, з релізом у Google Play це зміниться.

Окрім Good Lock Samsung вже опублікувала у Google Play один із модулів для програми – One Hand Operation +. Він дозволяє ретельно налаштувати смартфон для зручної роботи однією рукою.

Крім цього модуля Good Lock також має й інші – за їхньою допомогою можна налаштовувати сповіщення, екран блокування, клавіатуру, вигляд годинника на екрані блокування тощо. Але поки вони ще не з’явилися в Google Play.