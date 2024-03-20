Кабінет міністрів України вирішив відмовитися від списку «Міжнародних спонсорів війни» на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну.

Відповідне питання було розглянуто під час розширеного засідання уряду. В ньому зокрема взяли участь секретар РНБО, голови СБУ, Офісу генпрокурора, НАЗК, а також представники посольств європейських країн, США та Китаю.

«Зокрема, було заслухано інформацію МЗС про численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку «Міжнародних спонсорів війни». Та, відповідно, негативний вплив цього списку на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії», – йдеться в повідомленні.

Тут також сказано, що в Міністерстві юстиції наголосили на неприйнятності поширення від імені держави такої інформації без врегулювання питань на законодавчому рівні.

Водночас представники РНБО серед іншого зазначили, що необхідності в додаткових інституціях щодо реалізації державної санкційної політики немає, оскільки вся вичерпна інформація з цього питання включена до Державного реєстру санкцій.

«В свою чергу у Національному агентстві з питань запобігання корупції погодились, що дійсно існує питання подальшого функціонування списку», – сказано в повідомленні пресслужби КМУ.

За підсумками обговорення було вирішено передати інформацію на вказаному сайті до Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики для опрацювання, зокрема визначення підстав для застосування санкцій до вказаних на ресурсі суб’єктів та підготовки відповідних пропозицій для розгляду на засіданні РНБО.

Тим часом користувачів зі сторінки «Міжнародні спонсори війни» на сайті НАЗК буде переадресовано на сайт РНБО «Державний реєстр санкцій».

За інформацією пресслужби КМУ, це необхідно для достовірного та єдиного інформування про офіційний перелік суб’єктів, щодо яких застосовано санкції в Україні.