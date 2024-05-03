Команда Ukrainian Games оголосила про повернення фестивалю Ukrainian Games Festival на Steam у серпні цього року.

Минулого року фестиваль відвідало понад 1,3 мільйона людей з усього світу. Це в 19 разів більше, ніж у 2022 році, коли фестиваль проводили вперше. Також там було представлено 341 українську гру.

Крім того, банер торішньої події навіть потрапив на головну сторінку Steam, де провисів кілька днів. Сподіваємося, цього року результати будуть навіть кращими.

Команди Ukrainian Games та Indie Cup, які відповідають за організацію фестивалю, також повідомили, що планують зробити цьогорічну подію ще більшою.

Водночас точні дати проведення Ukrainian Games Festival поки невідомі.