Сюжетний Rogue-lite Hades від студії Supergiant Games виходить на iOS ексклюзивно для підписників Netflix. Історія Hades розповідає про Загрея, сина грецького бога Аіда, який втомився кожен день проводити в царстві мертвих та вирішив покинути його.

Hades вийшла у 2020 році, отримала чимало нагород та боролася за звання гри року з The Last of Us Part 2.

Це – не перша ексклюзивна гра для Netflix, в каталозі сервісу вже з’являлися раніше Spiritfarer, Valiant Hearts: Coming Home та Oxenfree.

Крім того, у Supergiant Games працюють над своїм першим сиквелом Hades 2, яка матиме українську локалізацію на виході.