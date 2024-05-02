У Steam відбувся реліз у дочасному доступі динамічного і гіперреалістичного survival шутера від першої особи – Gray Zone Warfare від чеської студії Madfinger Games.

Сюжетно гра розповідає про таємничу подію, яка відбулася на вигаданому острові Демократичної Республіки Ламанг у Південно-Східній Азії. На всій території острова було запроваджено міжнародний карантин.

Оскільки більшість цивільних було евакуйовано ООН, загадкові клієнти доручають трьом ПВК дослідити регіон, розкрити його таємниці й повернутися хоч із чимось цінним.

Розробники обіцяють динамічний світ тактичного шутера із реалістичною симуляцією балістики, що використовує точні реальні показники та автентичні моделі. Крім того, у грі є можливість створити власну зброю, яка ідеально відповідатиме вашим потребам і стилю гри.

Також Gray Zone Warfare має унікальну систему здоров’я, яка реалістично симулює людське тіло. Кожне поранення впливатиме на сприйняття та боєздатність, а вміння визначити поранення та правильно лікувати травму стане вкрай важливим для виживання.

Із релізу, який відбувся 30 квітня, Gray Zone Warfare вже зібрала піковий онлайн у 66 944 гравців та попри хороший старт зараз гра має змішані відгуки, оскільки чимало гравців скаржаться на проблеми з оптимізацією та постійні вильоти.

Крім того, генеральний директор студію Madfinger Games Марек Рабас у вже видаленому пості у X розповів, що росіяни дуже не люблять студію та Gray Zone Warfare, оскільки в минулому розробники надсилали прибуток із білорусі та росії на гуманітарну допомогу Україні.