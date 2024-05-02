У Steam відбувся реліз у дочасному доступі динамічного і гіперреалістичного survival шутера від першої особи – Gray Zone Warfare від чеської студії Madfinger Games.
Сюжетно гра розповідає про таємничу подію, яка відбулася на вигаданому острові Демократичної Республіки Ламанг у Південно-Східній Азії. На всій території острова було запроваджено міжнародний карантин.
Оскільки більшість цивільних було евакуйовано ООН, загадкові клієнти доручають трьом ПВК дослідити регіон, розкрити його таємниці й повернутися хоч із чимось цінним.
Розробники обіцяють динамічний світ тактичного шутера із реалістичною симуляцією балістики, що використовує точні реальні показники та автентичні моделі. Крім того, у грі є можливість створити власну зброю, яка ідеально відповідатиме вашим потребам і стилю гри.
Також Gray Zone Warfare має унікальну систему здоров’я, яка реалістично симулює людське тіло. Кожне поранення впливатиме на сприйняття та боєздатність, а вміння визначити поранення та правильно лікувати травму стане вкрай важливим для виживання.
Із релізу, який відбувся 30 квітня, Gray Zone Warfare вже зібрала піковий онлайн у 66 944 гравців та попри хороший старт зараз гра має змішані відгуки, оскільки чимало гравців скаржаться на проблеми з оптимізацією та постійні вильоти.
Крім того, генеральний директор студію Madfinger Games Марек Рабас у вже видаленому пості у X розповів, що росіяни дуже не люблять студію та Gray Zone Warfare, оскільки в минулому розробники надсилали прибуток із білорусі та росії на гуманітарну допомогу Україні.
Цей пост виклав CEO Madfinger Games, розробників Gray Zone Warfare. Але потім він його видалив, аби «не ескалувати політичну тему»
Насправді, це в будь-якому разі плюс, адже ми тепер точно знаємо позицію розробників. Хоча, звісно, шкода, що вони її соромляться pic.twitter.com/saVTZAwm3M
— Богдан Ерліх (@sadeastb) May 1, 2024
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