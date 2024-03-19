Valve планує повністю замінити сімейний режим та сімейну бібліотеку у Steam на нові сімейні групи. Зараз функція доступна у бета-версії.

Користувачі зможуть створити сімейну групу, до якої можна запросити ще п’ять користувачів, проте акаунти учасників повинні бути у тому ж регіоні, що й акаунт творця групи. Крім того, якщо користувач залишить групу, щоб створити або приєднатися до нової, потрібно зачекати один рік із моменту вступу до попередньої.

Перевагою сімейних груп є те, що її учасники отримають доступ до ігор один одного. Всі учасники отримають доступ до спільної бібліотеки, у якій будуть ігри як від творця, так і від учасників групи.

Також завдяки сімейній бібліотеці користувачі отримають можливість грати в ігри з бібліотек інших членів родини навіть у той час, коли самі вони грають в іншу гру. А якщо в сімейній бібліотеці є кілька копій однієї гри, інші учасники сімейної групи можуть грати в неї одночасно.

Valve також запроваджує розширений батьківський контроль, який дасть змогу батькам обмежувати, коли та в які ігри зможуть грати їхні діти, приймати запити на покупку ігор. Загалом у батьків з’являться наступні функції:

надавати доступ до доречних ігор;

обмежувати доступ до крамниці Steam, спільноти та чату з друзями;

встановлювати обмеження на ігровий час (за годинами або днями тижня);

переглядати звіти щодо ігрового часу;

схвалювати й відхиляти запити від акаунтів дітей на додатковий ігровий час і доступ до функцій (тимчасово або постійно);

відновлювати доступ до акаунта дитини, якщо вона не може ввійти до нього.

Серед недоліків нових груп є те, що якщо одного з учасників сімейної групи заблокують у грі, якою ви володієте, ви також отримаєте блок. Крім того, розробники ігор як і раніше можуть заборонити ділитися своєю грою через сімейні групи.

Valve одразу зазначає, що надалі може вносити додаткові зміни у функціональність нових сімейних груп. Із усіма змінами та оновленнями можна ознайомитися на офіційному сайті Steam.