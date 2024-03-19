Netflix презентував трейлер другої частини науково-фантастичного пригодницького фільму Зака Снайдера «Rebel Moon. Частина 2: Та, що лишає шрами» / Rebel Moon — Part Two: The Scargiver.

Подивитися другу частину космічної пригоди на Netflix можна буде вже зовсім скоро – 19 квітня.

«Друга частина продовжує епічну історію Кори й решти воїнів, готових пожертвувати всім у боротьбі пліч-о-пліч із народом Вельдту. Вони стають на захист донедавна мирного селища, яке стало новим домом для тих, чию батьківщину відібрав Материнський Світ. Напередодні битви воїнам доведеться постати перед істиною, що криється у їхньому власному минулому, і кожен із них повідає, за що насправді бореться. Уся міць Реалму опускається на повстання, та в скрутну годину утворюються незламні узи, постають нові герої й зароджуються легенди».

Перша частина вийшла на Netflix наприкінці минулого року та зібрала не надто позитивні відгуки від критиків та глядачів. На IMDB рейтинг фільму складає 5,6 з 10 за оцінками понад 100 тисяч глядачів. На Rotten Tomatoes у фільму лише 21% свіжості від критиків та 58% – від глядачів.

Крити відмічали непогану візуальну складову фільму, проте майже всі нарікають на погано написаний сценарій та темп фільму.